Muğla'da ruhsatsız silah operasyonu

Muğla polisi, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon yaptı.

Marmaris ilçesinde ellerinde ruhsatsız silah bulunduğu tespit edilen şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 6 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 154 adet tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.