Muğla'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 kişi yakalandı

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas ilçelerinde tespit edilen 12 adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 bin 264 tabancalara ait fişek, 23 av tüfeği kartuşu, tabancalara ait 16 şarjör, bıçak, muşta, 2 biber gazı ile uyuşturucu ele geçirildi.



Yakalanan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.