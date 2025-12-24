Muğla'da sahte ve kaçak içki operasyonu. 1 ton 235 litre sahte içki yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte sahte içki üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda merkez ve ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 1 ton 235 litre sahte içki, 1 ton 19 litre kaçak şarap, 120 kilogram kaçak nargile tütünü, kurusıkı tabanca, 13 mermi ile 13 bıçak ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler 3 bin 520 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi de gözaltına aldı.