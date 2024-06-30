Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü

Kazan göletine serinlemek için giren 8 yaşındaki Abdülgani Zaza ve 7 yaşındaki Muhammet Nurettin Zaza isimli kardeşler bir süre yüzdükten sonra su yüzeyinde çırpınmaya başladılar.



Gölet kenarında çocuklarını izleyen anne 35 yaşındaki Vilede Zaza çocukların boğulmak üzere olduğunu görüce kurtarmak için gölete girdi. Anne ve 2 çocuğu gölette boğularak yaşamını yitirdi.