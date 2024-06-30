Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kazan Göletine serinlemek için giren Suriye uyruklu 2 kardeş ve anneleri boğularak yaşamını yitirdi. Gölette boğulan 3 kişinin cenazesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi tarafından göletten çıkarıldı.

Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü

Kazan göletine serinlemek için giren 8 yaşındaki Abdülgani Zaza ve 7 yaşındaki Muhammet Nurettin Zaza isimli kardeşler bir süre yüzdükten sonra su yüzeyinde çırpınmaya başladılar.

Gölet kenarında çocuklarını izleyen anne 35 yaşındaki Vilede Zaza çocukların boğulmak üzere olduğunu görüce kurtarmak için gölete girdi. Anne ve 2 çocuğu gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Muğla'da serinlemek için gölete giren iki çocuk ve anneleri öldü - 1

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans, jandarma ve Muğla büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi anne ve çocukları göletten çıkardı.

Çıkarılan anne ve çocukların cesetleri savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

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