Muğla'da seyir halindeki araç alev alev yandı! Sürücü son anda kurtuldu

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakar rampasında seyir halindeki bir araç çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da seyir halindeki araç alev alev yandı! Sürücü son anda kurtuldu


Edinilen bilgiye göre, Akyaka istikametinden Menteşe ilçesine doğru seyreden 09 BH 632 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yandın çıktı. Yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek hızlıca uzaklaştı ve yanmaktan son anda kurtuldu.

Yoldan geçen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Yanında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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