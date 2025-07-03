Muğla'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde M.E.G. isimli şahıs yaşanan sözlü tartışmanın ardından işletme sahibi G.K.'yi tabanca ile sağ bacağından vurarak yaraladı.

Silah seslerini duyan işletme çalışanları da saldırıyı gerçekleştiren M.E.G.'yi dövdü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hem silahlı saldırganı hem de olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelileri gözaltına aldı.

Öte yandan sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı G.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.