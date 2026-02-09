Muğla'da soba faciası. 11 yaşındaki Ceylin yaşamını yitirdi
09.02.2026 08:45
Son Güncelleme: 09.02.2026 08:50
Muğla'da sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Muğla’nın Seydikemer ilçesi Yayla Ceylan Mahallesi’nde önceki gün Ceylin Öztürk (11), evinde kapağını açtığı sobanın parlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Öztürk, sevk edildiği Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Ağır yanıkları bulunan çocuk, iki gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.