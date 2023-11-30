Muğla'da soba zehirlenmesi: Bir aile hastanelik oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde, Ekrem Çandır, eşi Hatice Çandır, çocukları Yağmur Çandır ve Mehmet Ali Çandır kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan ailenin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Muğla'da soba zehirlenmesi: Bir aile hastanelik oldu

Bodrum'da bir otelde çalışan Hatice-Ekrem Çandır çiftinin bu sabah işe gelmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine şüphelenen çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve girildiğinde Ekrem Çandır, eşi Hatice Çandır ve çocukları Yağmur Çandır ve Mehmet Ali Çandır, baygın bulundu.

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarılan Çandır Ailesi'nin 4 ferdi, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Muğla'da soba zehirlenmesi: Bir aile hastanelik oldu - 1

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

Gece söndürmeden yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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