Muğla'da su kesintisi sürüyor: Milas ve Bodrum'da sular ne zaman gelecek? MUSKİ kesinti programını paylaştı

Muğla'nın (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Bodrum ilçesinde su kesintisi yapılması, vatandaşların tepkisine neden oluyor. MUSKİ kesinti programına göre, Milas ve Bodrum ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Milas ve Bodrum'da sular ne zaman gelecek?

Muğla'da su kesintisi sürüyor: Milas ve Bodrum'da sular ne zaman gelecek? MUSKİ kesinti programını paylaştı

Bodrum’da ana içme suyu hattında arıza meydana geldi. Bodrum’un farklı noktalarında su kesintilerine sebep olan arızaya MUSKİ ekipleri tarafından müdahale edilirken hatların sürekli patlaması ile ilgili açıklama geldi.

İlçede ana isale hatlarında sık sık yaşanan patlamaların ardından meydana gelen su kesintileri, kentte yaşayan vatandaşları mağdur ediyor.

Oluşan arıza nedeniyle Aydınlıkevler, Turgutreis, Müskebi, Yakaköy, Yahşi, Gürece, İslamhaneleri, Müskebi mahallelerinde kesinti yaşanırken MUSKİ ekipleri arızaya anında müdahale etti.

Muğla'da su kesintisi sürüyor: Milas ve Bodrum'da sular ne zaman gelecek? MUSKİ kesinti programını paylaştı - 1

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