Muğla'da şüpheli çantadan silah ve mühimmat çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarına atılan çantadan silah ve mühimmat çıktı.

Muğla'da şüpheli çantadan silah ve mühimmat çıktı

'nın Fethiye ilçesinde, bir iş yerinin önüne çantayla ve mühimmat bırakan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir araçtan yol kenarına çanta atıldığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çantayı inceledi.

İncelemede, çanta içerisinde 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 10 kesici alet, 1 çekiç, tabancalara ait 12 fişek ve 28 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Çantayı bırakan zanlılar kısa sürede tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...