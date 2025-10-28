Muğla'da şüpheli çantadan silah ve mühimmat çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir iş yerinin önüne çantayla silah ve mühimmat bırakan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



Bir araçtan yol kenarına çanta atıldığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen polis ekipleri, çantayı inceledi.



İncelemede, çanta içerisinde 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 10 kesici alet, 1 çekiç, tabancalara ait 12 fişek ve 28 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.



Çantayı bırakan zanlılar kısa sürede tespit edildi.



Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.