Muğla'da sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Muğla'da makine arızası yapan bir tekne sürüklendi. Teknedekiler ekipler tarafında kurtarıldı.

'nın Milas ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 17 metre boyundaki teknenin Akçalı Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Belediye Marina'ya yanaştırdı.

