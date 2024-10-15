Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Muğla'nın Milas ilçesi Baharlı Mahallesi'nde H.S.'ye ait evde tarihi eserler olduğu bilgisini alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.



Şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve objeleri satmak için evinde bulundurduğu tespit edildi.



Jandarma ekiplerce evde yapılan aramada Klasik, Helenistik Roma ve Bizans dönemine ait 42 sikke, değerli taş parçaları, antik ve Yunan dönemlerine ait kase, figürlü eserler ile el detektörü, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.