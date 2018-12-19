Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, evlerde yapılan aramada 69 gümüş sikke, 4 altın sikke, 5 bakır sikke, bakır bilezik, 6 figürlü alınlık, metal madalyon, 4 sarı metal sikke, Selçuklu dönemine ait 5 gümüş sikke, 3 şeffaf taş parçası, bir adet kaplumbağa figürlü taşlı kolye, 3 yüzük ve bir mühür ele geçirildi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Muğla'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'da çok sayıda tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.