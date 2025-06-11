Muğla'da tekne yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevlere ilk müdahale marina görevlileri ile çevredeki denizciler tarafından yapıldı.



İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.



Alevlerin diğer teknelere sıçramaması için tekne açığa alındı.



Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangın nedeniyle tekne kullanılamaz hale geldi.

