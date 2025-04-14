Muğla'da tekneden düşmüştü, cansız bedeni Kaş'ta bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde balık tutarken denize düşen kişinin cansız bedeni, Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısına vurdu.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tekneden denize düşen kişinin cesedi, Antalya'nın Kaş ilçesi kıyısında bulundu.
Balık avladığı tekneden denize düşen Enver Gencel'in (62) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.
Gencel'in cesedi, Kaş ilçesine bağlı Kalkan kıyısında bulundu.
Sahil Güvenlik ekibince kıyıya getirilen cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Enver Gencel dün Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde balık avladığı tekneden denize düşmüş, bölgede jandarma ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekibince arama çalışması başlatılmıştı.
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