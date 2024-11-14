Muğla'da teknelerden 7 milyon litre pis su toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın koylarında, denizlerin daha temiz kalması amacıyla özel olarak tasarlanmış 8 adet atık alım teknesi ile atık toplama hizmetini sürdürüyor.

2024 yılı başından bu yana yapılan atık toplama çalışmalarıyla, teknelerden toplam 7 milyon 10 bin 802 litre pis su toplanarak denizlerin korunmasına önemli bir katkı sağlandı.

Deniz ulaşımı ve tekne turları açısından oldukça popüler olan bu bölgede, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürerek atık yönetimini uygulamaya devam ediyor.

12 BİN TEKNEYE HİZMET VERİLDİ



Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içinde 12 bin 139 adet tekneye atık toplama hizmeti verildi. Bu süreçte sadece pis su değil, diğer deniz atıkları da toplandı.

5 bin 924 litre atık yağ, 13 bin 357 litre sintine suyu, 590 bin 295 kg katı atık ve 7 milyon 10 bin 802 litre pis su toplandı.