Muğla'da terör örgütü üyesi firari yakalandı

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri ekiplerince Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ortak bir çalışma yürütüldü.

Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan bir şahıs tespit edildi. Şahsın, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.



Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.