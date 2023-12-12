Muğla'da trafik kazası: 2 ölü

Kaza, Köyceğiz-Ortaca karayolunun Kocabel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocabel yokuşunda dönüş cebinde bekleyen 48 ALB 044 plakalı yolcu minibüsüne, çok hızlı olduğu iddia edilen İskender Yiğit yönetimindeki 20 ZZ 749 plakalı araç arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü İskender Yiğit’in yanı sıra, aynı araçta bulunan Yeliz Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki kişi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Kaza nedeniyle karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.