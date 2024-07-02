Muğla'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Muğla'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, 48 AG 586 plakalı otomobil Rıfat Ayaydın Caddesi üzerinde ilerlediği sırada, Cevizli sokaktan Leyla sokağa ilerleyen 48 P 9905 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar, Menteşe Devlet Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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