Muğla'da trafik kazası: Eski milletvekili hayatını kaybetti
Muğla'da otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa yaşamını yitirdi.
Muğla'da Antalya'dan Fethiye yönüne giden V.K.'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı.
Kazada evli ve 3 çocuk babası Boğa, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü V.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ali Boğa
