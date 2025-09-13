Muğla'da trafo yangını, ormana sıçradı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafoda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

'da paniği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe'ye bağlı Bayır Mahallesi üst bölümündeki bir trafoda başlayan yangın sonrası bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafoda başladığı öğrenilen yangın ormana sıçradı.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ele alevler kontrol altına alındı.

