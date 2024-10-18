Muğla'da traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde traktör devrildi.Kazada, traktör sürücüsü Sadi Ekiz (58) hayatını kaybetti.

Muğla'da traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

'nın Seydikemer ilçesinin Eşen Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Sadi Ekiz yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonucu traktörün altında kalan Ekiz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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