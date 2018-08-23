Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 26 kişi yaralandı.
Ufuk Meral yönetimindeki tur firmasına ait otobüs, Eşen Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada araçtaki 33 Türk yolcudan 26'sı yaralandı.
Sağlık ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Otobüsteki yolcuların Antalya'nın Kaş ilçesine gittikleri, sürücünün, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.