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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar , 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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