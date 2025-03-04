Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin lira ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldı.
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