Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri; 14 Temmuz'da Fethiye ve Marmaris'te satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda 751 gram kokain, 85 gram metamfetamin, 21 sentetik hap, 1 tabanca, 2 şarjör, 112 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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