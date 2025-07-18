Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri; 14 Temmuz'da Fethiye ve Marmaris'te uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda 751 gram kokain, 85 gram metamfetamin, 21 sentetik hap, 1 tabanca, 2 şarjör, 112 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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