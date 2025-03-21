Muğla'da uyuşturucu operasyonuna bir tutuklama
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir şüpheli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de yaşayan N.G.'nin piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; şüphelinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 350 gram taş kokain, 50 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram eroin, 3 şişe likit esrar, esrar öğütme aparatı, 4 deste sigara sarma kağıdı ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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