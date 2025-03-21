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Muğla'da uyuşturucu operasyonuna bir tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir şüpheli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonuna bir tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de yaşayan N.G.'nin piyasaya uyuşturucu süreceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; şüphelinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda 350 gram taş kokain, 50 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram eroin, 3 şişe likit esrar, esrar öğütme aparatı, 4 deste sigara sarma kağıdı ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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