Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinde oyun oynadığı sırada düşen televizyonun altında kalan Asya Meltem ağır yaralandı.
Çocuğun annesinin çığlıklarıyla olaydan haberdar olan komşular, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Ambulansla Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırılan Meltem, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Muğla'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü
Muğla'da üzerine televizyon düşen iki yaşındaki Asya hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinde oyun oynadığı sırada düşen televizyonun altında kalan Asya Meltem ağır yaralandı.