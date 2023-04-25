Muğla'da vahşet: Gelinini öldürüp, cesedini yaktı

Sağlık ekipleri tarafından Hatice Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemelerin ardından Hatice Ö.’nün cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaçan cinayet zanlısı Kamil Ö. ise jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.



Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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