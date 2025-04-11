Muğla'da yangın önlemi: 1 Mayıs-30 Kasım arasında orman yasağı

Toplantıda, 2024 yılında yaşanan yangınlar değerlendirilirken, 2025 yılı için alınacak önlemler ve koordinasyon çalışmaları masaya yatırıldı. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak personel, araç-gereç durumu, hava unsurları, gönüllü ekiplerin katkısı ve yangına ilk müdahale süreleri gibi konular detaylı şekilde ele alındı.



Ayrıca, yangın öncesi, yangın esnası ve yangın sonrası yapılması gereken iş ve işlemler, orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırılması ile mevcut önlemlere ek önlemlerin ve stratejilerin geliştirilmesi konuları istişare edildi.



Toplantıda, yangına hassas bölgelerin haritalandırılması, erken uyarı sistemleri, izleme teknolojilerinin kullanımı, orman köylerinde bilinçlendirme çalışmaları gibi kurumlar tarafından yapılacak çalışmaların yanı sıra; vatandaşları da yakından ilgilendiren bir dizi yeni kararlar alındı.



Buna göre; orman içi ve kenarındaki tarlalarda anız, bağ, bahçe ve zeytinliklerde ot, çalı vb. yakmanın yasak olduğu belirtildi. Bu konuda çiftçilerin eğitilmesi, kritik yerlerde, ormana bitişik hububat tarlalarında hasadı müteakip yanıcı maddelerden arındırılmış 10 metrelik mineral toprağın açığa çıkarıldığı koruyucu şeritler oluşturulacak. Bu uygulama Kaymakamlıklar ve Tarım Müdürlükleri tarafından takip edilecek.



Zeytinliklerde hasat sonrası anız yakılmaması ve teknik olarak toprak işlemesi mümkün olan zeytinliklerin altlarının sürülmesi için mahalle halkına eğitimler verilecek. Kırsalda biçer-döver gibi tarım araçlarıyla çalışanların, yanlarında en az 2 tonluk su tankeri ve 2 adet 6 kg’lık yangın söndürücü bulundurmaları zorunlu olacak.



Yaz aylarında il dışından gelen arıcı ve çobanların kimlik tespiti muhtarlar, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak, bu kişilere yangın eğitimi verilecek. Ayrıca yanlarında en az 6 kg’lık 2 adet yangın söndürme tüpü bulundurmaları sağlanacak. Yangın riski yüksek bölgelerde, 1 Mayıs-30 Kasım 2025 tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanacak. Temmuz ve Ağustos aylarında kolluk kuvvetleri, orman yollarında devriye faaliyetlerini artıracak. Arazöz ve su tankerlerinin geçişini engelleyecek şekilde araç parkına izin verilmeyecek. Caydırıcı devriye hizmetleri Temmuz, Ağustos aylarında daha yoğun olarak yapılacaktır.



Orman köyleri ve turizm bölgelerinde havai fişek, paraşütlü dilek feneri gibi yangın riski oluşturan eğlence araçlarının kullanılmasına karşı mahalli idarelerce önlem alınacak.