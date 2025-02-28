Muğla'da yılın düğünü! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit tarafından yapılan açıklamada, çiftin nisan ayında evleneceği duyuruldu. Yiğit, basın mensuplarına bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını belirterek, "Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir" ifadelerini kullandı. Çiftin nikah töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

AHMET ARAS KİMDİR?



2014 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci Başkanı olan Ahmet Aras, 03 Şubat 1970 tarihinde Bodrum’da doğdu.



İlköğretim sürecini Cumhuriyet İlkokulu ve Bodrum Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra lise sınavlarına giren Ahmet Aras, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi’nde devam etmeyi tercih etti.



Maltepe Askeri Lisesi mezuniyetinden sonra Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesiyle Sistem Mühendisi olarak mezun olan Ahmet Aras’ın 1992 – 1993 yılları arasında Konya’da başlayan mesleki kariyeri, 2013 yılında Yarbay rütbesinde emekli oldu.



2019 yılında Bodrum Belediyesi’nin 31. Belediye Başkanı olarak görevine başladı. 2024 yılı yerel seçimlerinde de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

GONCA KÖKSAL KİMDİR?



1981 yılında Muğla’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muğla’da tamamladı.



Lisans eğitimini İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü’nde tamamlayan Köksal, Yüksek lisans eğitimini; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanı ile tamamladı.



Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Menteşe’nin ilk kadın Belediye Başkanı seçildi.