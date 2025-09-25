Muğla'da yolcu otobüsü vidanjörle çarpıştı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu otobüsü ile vidanjör çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.
Muğla'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'ndeki Aydın karayolu üzerinde meydana geldi.
Yol üzerinde vidanjör aracı ile yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada vidanjör aracının şoförü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
