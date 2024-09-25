Muğla'da Yunan unsurlarından Türk balıkçı teknesine taciz

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 16.35'te Muğla 'nın Bodrum ilçesindeki Akyarlar açıklarında avlanan Türk bayraklı "Barbaros-4" isimli balıkçı teknesinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiği kaydedildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na intikal etmesi sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.