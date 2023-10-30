Muğla'daki katliam gibi kazada minibüs sürücüsüne tutuklama

Muğla'nın Ula ilçesinin Gökova mevkisinde 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Fethiye'den Muğla yönüne giden Altan Özkan'ın (26) kullandığı minibüs ile tali yoldan kontrolsüz kavşağa çıkan Hörü Pekmezci'nin (70) kullandığı otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince otomobil sürücüsü Pekmezci ile yanındaki Gönül Akdeniz (58), torunu Alp Akdeniz (3) ve Hatice Geriz'in (49) hayatını kaybettiği belirlendi.



Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hacer Demirci (54) ise kurtarılamadı, minibüsün sürücüsü Altan Özkan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin Hörü Pekmezci, Hatice Geriz, Gönül Akdeniz ve Alp Akdeniz'in cenazeleri, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde, Hacer Demirci'nin cenazesi de Muğla Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan da 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.