Muğla’daki orman yangını kontrol altında

Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 5 hektarlık alanın zarar gördü.

Muğla’daki orman yangını kontrol altında

’nın Milas ilçesinde çıkan kontrol altına alındı.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Muğla’daki orman yangını kontrol altında - 1

Alevlere 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, 6 uçak, 6 helikopter ve jandarma, belediye ile orman işçisi olmak üzere 300 personel havadan ve karadan müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Muğla’daki orman yangını kontrol altında - 2

5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bölgede orman ve makilik alan olmak üzere yaklaşık 5 hektar alan yanarak zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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