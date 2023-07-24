Muğla’daki orman yangını kontrol altında

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeden duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Alevlere 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, 6 uçak, 6 helikopter ve jandarma, belediye ile orman işçisi olmak üzere 300 personel havadan ve karadan müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Bölgede orman ve makilik alan olmak üzere yaklaşık 5 hektar alan yanarak zarar gördü.
Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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