Muğla’daki orman yangını kontrol altında

Alevlere 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, 6 uçak, 6 helikopter ve jandarma, belediye ile orman işçisi olmak üzere 300 personel havadan ve karadan müdahale etti.



Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ



Bölgede orman ve makilik alan olmak üzere yaklaşık 5 hektar alan yanarak zarar gördü.



Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.