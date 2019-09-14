Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Mumcular ve Milas mahalleleri sınırlarında Gökpınar ve Dağdibi mevkilerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 17 arazöz, 100'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkışı nedeni araştırılıyor.
MUĞLA ORTACA'DA DA YANGIN ÇIKMIŞTI
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını, söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte 9 helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, yangın 25 hektarlık alanda etkili olmuştu.
Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden gelen desteklerle birlikte; 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer, 6 treyler, 5 pikap ve 150 orman işçisi sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın olumsuz etkilediği söndürme çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla birlikte bu sabah 9 helikopter de destek verdi.