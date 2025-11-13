Muğla'daki uçak kazasından kurtulmuştu, Hırvatistan’da şehit oldu

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDAN YARALI OLARAK KURTULMUŞTU



Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü. Hırvatistan’daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı.