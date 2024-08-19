Muğla'daki yangınlar üreticiyi de vurdu

Muğla'da üç günden bu yana devam eden farklı lokasyonlardaki orman yangınlarına müdahale devam ederken, bugün öğle saatlerinden itibaren Yatağan ve Ula'da çıkan yangın dolayısıyla bir kez daha teyakkuza geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ula Yangın Yönetim Merkezi'ne gelerek son durum hakkında ilgililerden bilgi aldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da yangından etkilenen ya da etkilenebilecek bölgelerdeki üreticilerin durumu ile ilgili olarak Bakan Yumaklı'yı bilgilendirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangınlara havadan ve karadan müdahalede bulunurken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teşkilatları da sahadaki ekipleriyle vatandaşların tahliyesine ve ekiplerin söndürme çalışmalarına destek olmaya çalışıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üç gün önce başlayan orman yangınları dolayısıyla il ve ilçelerdeki tüm personeline acil durum çağrısı yaptı. Yatağan'da Tarım ve Orman Müdürlüğünün 5 aracı ile 20 personeli, Menteşe Yeniköy’de 2 araç 7 personel, Kavaklıdere’de ise 4 araç ve 15 personel sahada aktif olarak görev yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Aydın Bozdoğan'da başlayan ve Muğla Kavaklıdere'ye kadar ilerleyen orman yangını nedeniyle, ilçede 49 küçükbaş, 65 büyükbaş hayvanın güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştirildiğini, söndürme çalışmalarının tamamlanmasından sonra hayvanların yetiştiricilere yeniden teslim edildiğini açıkladı. 17 Ağustos 2024 tarihinde Kavaklıdere’de yaşanan yangında ilk belirlemelere göre 60 dekar zeytinlik alanın zarar gördüğünü belirten Barış Saylak, bugün Yatağan'da başlayan yangın dolayısıyla da 30 küçükbaş 11 büyükbaş hayvanı tahliye ettiklerini, Yava Mahallesi Kayırlı Ovası’ndaki 12 adet büyükbaş hayvanın da güvenli bölgeye taşındığını kaydetti. Saylak, yangın dolayısıyla Yatağan'da bir arıcıya ait 60 kovanın telef olduğu bilgisini de paylaştı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün tam kadro teyakkuzda olduğunu belirten İl Müdürü Barış Saylak, "Orman kahramanları, söndürme çalışmalarını cansiperane sürdürürken, personelimiz üreticilerimizle birlikte sahada onlara destek olmaya çalışıyor. Bir taraftan da zararın boyutlarını tespit etmeye gayret ediyoruz. Ancak yangınlar devam ettiği sürece, tam anlamıyla hasarın boyutlarını anlamamıza imkan yok ne yazık ki. Söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra biz tam kadro sahaya inerek üreticilerimizle birebir görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.



Saylak, dün Kavaklıdere'de olduğu gibi, bugün de Yatağan'da yangının ulaşabileceği bölgelerde alınan tahliye kararlarına istinaden, çiftçilerin ve hayvanlarının güvenli alanlara taşınması konusunda görev yaptıklarını sözlerine ekledi.