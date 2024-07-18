Muğla'dan buğday hasadı! Çiftçiler anız yakımı konusunda uyarılıyor

Hasat dönemi çerçevesinde düzenlenen çiftçi eğitim toplantılarıyla da üreticiler anız yakmanın zararları konusunda bilgilendiriliyor.



Toplantılarda anız yangınlarının önlenmesi amaçlanırken, Bekçiler, Kayabaşı ve Seki mahallerinde gerçekleştirilen toplantılarda, biçerdöver hasat kontrolleri ve anız yangınlarının önlenmesi konularında çiftçilere bilgi veriliyor.

Eğitim toplantıları, çiftçilerin hasat sürecinde karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak ve anız yangınlarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almalarını amaçlıyor.