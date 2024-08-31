Muğla’nın iç kesimleri için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla’nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Muğla’nın iç kesimleri için sağanak yağış uyarısı

Yapılan açıklamada, “Meteoroloji radarından alınan son bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerine kadar Muğla’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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