Muğla’ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın kıyı ilçelerinde 16 Kasım 2024 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Saat 11.00'de başlayacağı tahmin edilen yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.



Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada” Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı ilçelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir ”ifadesi kullanıldı.