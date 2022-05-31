Muhabire saldıran iki sanığa 3’er yıl 4’er ay hapis cezası

Kağıthane'de yol verme tartışmasında çıkan olayda çenesi kırılan muhabir Ekrem Biçeroğlu'na saldıran sanıklara 3’er yıl 4’er ay hapis cezası verildi.

İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müşteki Ekrem Biçeroğlu, tutuksuz sanık Doğukan Serdar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"CANIMIN YANMASIYLA KENDİSİNE VURDUM"



Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Doğukan Serdar, "Tüm aşamalarda pişman olduğumu belirttim. Şahsın kusurlu bir şekilde motoruma çarpması ve düşüp canımın yanması, gidince de bana küfür etmesi sebebiyle ve canımın yanmasıyla kendisine vurdum. İsteyerek ve kasıtlı bir şekilde olmadı, eğer bir kazaya karışıyorsanız ve hatalıysanız 'gençler nasılsınız, bir şeyiniz var mı, hastaneye gitmek gerekir mi' şeklinde insani bir yaklaşım yapmalıydı, bunu bekledim. Takdir sizindir" dedi.



SANIKLARA 3'ER YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI



Alınan savunmaların ardından mahkeme, sanıklar Ufuk Akdağ ile Doğukan Serdar'ın "Basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralama" suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kıran 2 kişi hakkında "Yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.