Muhalefet ek vergiye ve emekli zammına tepkili | Öztrak: Emekli yüzde 25 arttırdığınız maaşla nerede yaşasın?

Memur ve emekli maaşında artışın yanısıra ek vergi içeren torba kanun teklifine CHP ve İYİ Parti'nin tepkisi sürüyor.
CHP, ek MTV'nin (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, teklifin yasalaşması halinde Meclis grubunun düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.
EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM
CHP ve İYİ Parti hükümete, emekliye yapılacak yüzde 25'lik zammın artırılması çağrısında da bulundu.
Kiraların asgari ücreti geçtiğini ifade eden Öztrak, "Emekli yüzde 25 artırdığınız maaşlarla, nerede yaşasın, kirasını nasıl ödesin, ne yesin, ne içsin?" diye tepki gösterdi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise emekliye seyyanen zam getirilmesi gerektiğini savundu ve "Açlık sınırının 11 bin TL'yi bulduğu bir ülkede, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olması lazım. Emekliere de seyyanen zam getirilmesi lazım." dedi.
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