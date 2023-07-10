Muhalefet ek vergiye ve emekli zammına tepkili | Öztrak: Emekli yüzde 25 arttırdığınız maaşla nerede yaşasın?

Siyasetin gündemi, Meclis'te görüşmeleri devam eden torba kanun teklifi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün düzenledikleri basın toplantıları ile o teklife eleştiriler yönelttirken her 2 parti de ek vergilere tepkili gösterdi. Öte yandan Öztrak, emekli maaşlarının yüzde 25 arttırılmasına ilişkin ise "Emekli yüzde 25 arttırdığınız maaşla nerede yaşasın?" dedi.

Muhalefet ek vergiye ve emekli zammına tepkili | Öztrak: Emekli yüzde 25 arttırdığınız maaşla nerede yaşasın?
Meclis'in gündemi memur ve emekli maaşı zammı

Meclis'in gündemi memur ve emekli maaşı zammı

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Memur ve emekli maaşında artışın yanısıra ek vergi içeren torba kanun teklifine ve İYİ Parti'nin tepkisi sürüyor.

CHP, ek MTV'nin (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, teklifin yasalaşması halinde Meclis grubunun düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

Muhalefet ek vergiye ve emekli zammına tepkili | Öztrak: Emekli yüzde 25 arttırdığınız maaşla nerede yaşasın? - 1 Faik Öztrak
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EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM

CHP ve İYİ Parti hükümete, emekliye yapılacak yüzde 25'lik zammın artırılması çağrısında da bulundu.

Kiraların asgari ücreti geçtiğini ifade eden Öztrak, "Emekli yüzde 25 artırdığınız maaşlarla, nerede yaşasın, kirasını nasıl ödesin, ne yesin, ne içsin?" diye tepki gösterdi.

Muhalefet ek vergiye ve emekli zammına tepkili | Öztrak: Emekli yüzde 25 arttırdığınız maaşla nerede yaşasın? - 2 Kürşad Zorlu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise emekliye seyyanen zam getirilmesi gerektiğini savundu ve "Açlık sınırının 11 bin TL'yi bulduğu bir ülkede, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olması lazım. Emekliere de seyyanen zam getirilmesi lazım." dedi.

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