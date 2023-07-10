Muhalefet ek vergiye ve emekli zammına tepkili | Öztrak: Emekli yüzde 25 arttırdığınız maaşla nerede yaşasın?

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM



CHP ve İYİ Parti hükümete, emekliye yapılacak yüzde 25'lik zammın artırılması çağrısında da bulundu.



Kiraların asgari ücreti geçtiğini ifade eden Öztrak, "Emekli yüzde 25 artırdığınız maaşlarla, nerede yaşasın, kirasını nasıl ödesin, ne yesin, ne içsin?" diye tepki gösterdi.



Kürşad Zorlu İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise emekliye seyyanen zam getirilmesi gerektiğini savundu ve "Açlık sınırının 11 bin TL'yi bulduğu bir ülkede, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olması lazım. Emekliere de seyyanen zam getirilmesi lazım." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin