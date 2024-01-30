Muhalefet partilerinden Can Atalay'ın milletvekiliğinin düşürülmesine tepki

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili kararı, Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Böylece Can Atalay'ın milletvekillliği düşürüldü.

Karara muhalefet partilerinden tepki geldi.

CHP LİDERİ ÖZEL: BU DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI DİRENECEĞİZ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, bu darbe girişiminin karşısında Anayasa'yı korumanın her vatandaşın vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "Direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz" dedi.

Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Anayasa'nın yok sayılması devletin yok sayılmasıdır. Bugün bir maddeyi yok sayanlar, yarın öbür maddeyi yok sayarlar. Malımızın, canımızın güvencesi Anayasa’dadır. Polisin yetkisi Anayasa'dadır. Askerin yetkisi Anayasa'dadır. Ordunun yetkisi Anayasa'dadır. Anayasa olmazsa devlet olmaz. Anayasa'yı yok sayanlar bugün Can Atalay'a, Hatay'a ama yarın sana tehdittir. Bu darbe girişiminin karşısında Anayasa'yı korumak her vatandaşın vatandaşlık görevidir. Direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz."

AKŞENER: ANAYASASIZ BİR DEVLET TEHLİKESİNE DOĞRU SÜRÜKLENİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de karar tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Atalay kararıyla artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Akşener şunları kyadetti:

"Bugüne kadar yargı makamları arasında çözülemeyen bir anayasal devlet krizine, ne yazık ki bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil oldu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz. Sayın Erdoğan'ın devlet organları arasındaki sorunu çözmek yerine, daha da büyütmeyi seçmesine biz elbette şaşırmadık. Ancak anayasamız, milletin andıdır. Andını çiğnediğiniz bir milletin iradesini bu saatten sonra nasıl temsil edeceksiniz? Uyguladığınız kararların meşruiyetini neye dayandıracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hukuka, adalete ve vicdanlara düşürdüğünüz bu gölgeyle nasıl yöneteceksiniz?" dedi.

DAVUTOĞLU: BU KARARI ALANLARI KINIYORUM



Atalay kararına tepki gösteren bir diğer isim de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu, "Artık bu iktidarı tanıyamıyorum" diye başladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararı verdiği Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir. Bu kararı alanları kınıyorum!"



BABACAN: SAYENİZDE ARTIK KANUN DEVLETİ BİLE DEĞİLİZ



DEVA Lideri Ali Babacan da sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurduğunuz mahkemeleri ezip geçtiniz. Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorsunuz. Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz."