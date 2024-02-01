Muhalefette afiş gerilimi sürüyor

CHP ile İYİ Parti arasında afiş gerginliği devam ediyor. İYİ Partinin seçim afişlerinin CHP'li belediyeler tarafından engellendiği suçlamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ''Şaşırdım, sorup öğreneceğim. ''yanıtı vermişti.



Doğru yerden bilgi almaları gerekiyor diyen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Özel de İmamoğlu da açıklama yaptı. İkisinin de açıklamasının üzerinden 24 saat geçti. Adım, girişim olmamıştır. Zannediyorum bilgiyi doğru yerden almıyorlar." açıklamasında bulundu.



Zorlu,yerel seçimlere ilişkin partisinin hazırlıklarının da sürdüğünü söyledi. İYİ parti şu ana kadar 17 büyükşehir, 26 il, 265 ilçe ve 38 belde adaylarını açıkladı. Aday tespit çalışmalarının devam ettiği İYİ Parti de 11 Şubat Pazar günü İstanbul adaylarının, 24 Şubat Cumartesi günü Ankara Adaylarını tanıtımını yapacak.



