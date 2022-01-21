Muhalefetten sürpriz toplantı

Ankara'da muhalef cephesinde sürpriz bir toplantı gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu'nun bir araya geldiği akşam yemeğinde, ülke meseleleri ve muhalefetin çalışmaları ele alındı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 21.01.2022 - 02:49

Muhalefetten sürpriz toplantı

CHP Genel Başkanı , İYİ Parti Genel Başkanı ile Gelecek Partisi Genel Başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, liderler daha önce ayrı ayrı yapılan görüşmelerde alınan karar gereği bir araya geldi.

Görüşmede, başta ülke meseleleri olmak üzere muhalefet partileri tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin kamuyla palyaşılmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Millet İttifakı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi'nden oluşuyordu. Bu toplantıyla Millet İttifakı'nın genişleyebileceğine yönelik net sinyaller de böylece verilmiş oldu.

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