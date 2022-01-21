Muhalefetten sürpriz toplantı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, liderler daha önce ayrı ayrı yapılan görüşmelerde alınan karar gereği bir araya geldi.



Görüşmede, başta ülke meseleleri olmak üzere muhalefet partileri tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin kamuyla palyaşılmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.



Millet İttifakı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi'nden oluşuyordu. Bu toplantıyla Millet İttifakı'nın genişleyebileceğine yönelik net sinyaller de böylece verilmiş oldu.