Muhammed Çolak hakkında yeni gelişme: “Saraybosna üzerinden dönüşü sağlanıyor”

Dışişleri Bakanlığı, Hırvasitan’da kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı ve fidye istendiği belirtilen Muhammed Çolak hakkında açıklama yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hırvatistan’da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır.” denildi.



NE OLMUŞTU?



Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak’ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.



Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Türk vatandaşı Muhammed Çolak’ın Hırvatistan’da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına ilişkin bilgi üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurmuştu.



Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin sosyal medya platformu X’teki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedilmişti.



“Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir.”