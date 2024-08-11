Muhammed Çolak hakkında yeni gelişme: “Saraybosna üzerinden dönüşü sağlanıyor”

Hırvatistan’da bir çete tarafından kaçırılıp ölümle tehdit edildiği iddia edilen Türk vatandaşı Muhammed Çolak hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çolak’ın Saraybosna üzerinden yurda dönüşünün sağlandığı bildirildi.

Muhammed Çolak hakkında yeni gelişme: “Saraybosna üzerinden dönüşü sağlanıyor”

Dışişleri Bakanlığı, Hırvasitan’da kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı ve fidye istendiği belirtilen Muhammed Çolak hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “’da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır.” denildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak’ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Türk vatandaşı Muhammed Çolak’ın Hırvatistan’da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına ilişkin bilgi üzerine ilgili makamlarla temas edildiğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin sosyal medya platformu X’teki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedilmişti.

“Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir.”

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için anma mesajı

Şişli'de çıkan kavgada silahlı saldırı

Şişli'de çıkan kavgada silahlı saldırı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

3 araç çarpıştı, kamyonet devrildi: 3 yaralı

3 araç çarpıştı, kamyonet devrildi: 3 yaralı

Ümraniye Nikah Sarayı'nın yanındaki otoparkta yangın çıktı

Ümraniye Nikah Sarayı'nın yanındaki otoparkta yangın çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...