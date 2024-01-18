Muhammed Emin Demirkol kimdir? AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol'un biyografisi

Muhammed Emin Demirkol, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2099 yılında tıp doktoru unvanını aldı.



Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde 2 yıl süreyle başhekim olarak görev yaptı.



Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroya atandı.



2017 yılında Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine başladı.



İngilizce ve Arapça bilmektedir.