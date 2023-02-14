Muhammed Enes ve ağabeyi Abdülbaki protein tozuyla hayatta kaldılar

İki gün önce enkazdan sağ olarak çıkarılan annesini sürekli soran 17 yaşındaki Muhammed Enes de, “Annem nasıl? Onu merak ediyorum. Depremden sonra ağabeyimle ilk bir iki gün ağladık. Sonra nasıl kardeşlik yaptığımızı konuştuk” dedi.

Doktorlar depremin sembolü olan ağabey ve kardeşin başından bir an olsun ayrılmazken, Yeninar kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pınar Apartmanı’nda Muhammed Enes’in sesi duyulunca askerler, madenciler ve AFAD görevlilerinin yanı sıra, yerli ve yabancı kurtarma ekipleri seferber oldu.



Madenciler 'Domuz damı' yaptı, askerler de enkaz altındaki sporcu Muhammed Enes’e ulaştılar. Muhammed Enes yanında ağabeyi 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki ile konuştuklarını daha büyük ağabeyinden ilk günlerde ses aldığını söyledi. Zamanla yarış sonrası 4-5 saatlik çalışma ile önce Muhammed Enes ardından da ağabeyi Abdülbaki Yeninar enkazdan şuuru açık olarak çıkarıldı.112 ambulansıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yeninar kardeşlerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Doktorlar da burada seferber olup bütün kan değerleri, filmleri ve diğer tetkikleri incelediler.



SÜREKLİ ANNESİNİ SORDU



17 yaşındaki Muhammed Enes, görevlilere sürekli annesini sordu. Annesinin de enkazdan 2 gün önce sağ olarak çıkarıldığı ayaklarında problem olduğu için Kayseri’deki hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Ağabeyi ile birkaç gün ağladıklarını, annesi ve ailesi hakkında konuştuklarını sonra da diğer günler ağabey kardeş nasıl günler geçirdiklerini konuştuklarını ifade eden Muhammed Enes, “Yanımızda erzak da vardı. Ancak protein tozu içtik. Bir asker ağabeyimiz var. Mehmet abi onun geleceğini de biliyordum. Askerler yanımıza gelince sesleri gelince ferahladık. Daha sonra önce beni sonra ağabeyimi çıkardılar” dedi.



PROTEİN TOZUYLA HAYATTA KALDILAR



21 yaşındaki Abdülbaki Yeninar da inancını kaybetmediğini, kurtulacağını bildiğini vurgulayarak, “Kardeşim vücut yapıyor, sporla ilgileniyor. Onun protein tozları vardı. Onu kullandık. İçim çok rahattı. Kurtarılacağımı biliyordum. Dua ettik enkaz altınayken. Orada içeriye hava geliyordu. Dışarıda oradaki kadar iyi nefes almadım. İçime çektikçe çekesim geliyordu. Oksijen problemi hiç yaşamadık” diye konuştu.



Onlarla yakından ilgilenen doktorlar iki kardeşin de durumlarının iyi olduğunu ifade ettiler.



Öte yandan Yeninar ailesinin fertlerinin Muhammed Enes ve ağabeyi Abdülbaki’den ümidi kestikleri cesetlerini beklediklerini belirttiler.



İki kardeşin de sağlıklı olarak çıkarılması tüm Türkiye’nin de yüzünü güldürmüş oldu.