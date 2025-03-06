Muhammed Gürcan Koçak'a çarpıp öldüren sürücü için 9 yıla kadar hapis istemi

Kaza 22 Şubat Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi.

Kullandığı UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde duran Muhammed Gürcan Koçak'a, sonradan havalimanı yolcu servisi olduğu anlaşılan M.Y. idaresindeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Koçak, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O

Olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü M.Y., polis tarafından kimliği tespit edilerek İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.



İDDİANAME HAZIRLANDI



Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

İddianamede, olay günü saat 02.05 sıralarında meydana gelen kazanın oluş şekli, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanları ile birlikte anlatıldı. Şüpheli M.Y.'nin polise verdiği ifadesinde, hava şartları nedeniyle yolun karlı olduğunu, bu yüzden öndeki araçların lastik izlerini takip ederek sağ şeritte ilerlediğini, bir şeye çarptığını fark ettiğini ancak daha önce bu yolda domuz sürüsü gördüğü için bir domuza çarptığını düşündüğünü ve yoluna devam ettiğini söylediği kaydedildi.



9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Hazırlanan iddianamede, kazayla ilgili düzenlenen tutanakta, şüphelinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 'Aracın hızını yol, hava ve trafik şartlarına uygun şekilde ayarlamamak' ve 'Trafik kazasına karıştıktan sonra yetkililer gelmeden veya izin almadan olay yerinden ayrılmak' maddelerini ihlal ettiğinin belirtildiği vurgulandı. Kaza sonrasında yapılan incelemelere de yer verilen iddianamede, kazanın emniyet şeridinde gerçekleştiği, şüphelinin kaza sonrası durmadan yoluna devam ettiği ve ancak altı gün sonra yakalandığı belirtilerek, şüphelinin hava şartları nedeniyle neye çarptığını göremediğini ve domuza çarptığını sandığını ifade ettiği ancak kamera görüntüleri incelendiğinde hava ve yol durumunun şüphelinin anlattığı kadar görüşü kısıtlayacak şekilde olmadığının belirlendiğine dikkat çekildi.

Tüm delilleri ve ifadeleri değerlendiren cumhuriyet savcısı, şüpheli M.Y.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.