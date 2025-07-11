Muhammed Gürcan Koçak'ın ölümüne neden olan sürücüye tahliye

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 22 Şubat'ta yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olan 6 gün sonra yakalanan sanık M.Y.'nin (56) davasında karar açıklandı.

Mahkeme sanığı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine hükmetti, ayrıca sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verildi.

İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Hayatını kaybeden Muhammed Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"BİR ZARARLARI VARSA BUNU DA KARŞILAMAK İSTERİM"



Duruşmada savunma yapan sanık, yaşanan durumdan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Vefat eden şahsın ailesine başsağlığı diliyorum, bu olay kesinlikle bilerek ve isteyerek olmamıştır, bir zararları varsa bunu da karşılamak isterim. O gün kar yağışlıydı. Yolda temkinli bir şekilde yolcumu alarak yoluma devam ettim. Ben kesinlikle hiçbir şey görmedim. Hiçbir kastım ve kusurum bulunmamaktadır. Bu nedenle beraatımı talep ederim." dedi.

"BANA DÜNYALARI VERSE BENİM OĞLUM GERİ GELMEYECEK"



Müşteki Soner Koçak ise söz alarak "Bana dünyaları verse benim oğlum geri gelmeyecek. Yolda o gün herhangi bir kar bulunmamaktaydı. Savunmaları kabul etmiyorum, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Alınan avukat beyanlarının ardından duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını talep etti.

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE TAHLİYE KARARI



Kararını açıklayan mahkeme, sanık M.Y.'yi "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumunu da dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanığın sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınmasına da hükmetti.